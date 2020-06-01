Более 30 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах
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В аэропортах Москвы задержали и отменили 36 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».
Такие данные представлены по состоянию на 01.20 мск.
Сообщается, что во Внуково отменено 18 рейсов.
При этом в Домодедово 16 рейсов отменено, а два — задержаны.
Данные о задержанных и отмененных рейсах в Шереметьево и Жуковском отсутствуют.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.