Мурашко открыл инфекционный госпиталь для борьбы с COVID-19 под Уфой

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко открыл инфекционный центр для борьбы с коронавирусной инфекцией под Уфой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы Башкирии.

Отмечается, что госпиталь смогли подготовить за рекордные 55 дней.

Он построен за счет энергоэффективной конструкции, которая позволит снизить нагрузки на содержание здания, а инженерная система обеспечит кислородное снабжение.

По данным пресс-службы главы Башкирии, новый госпиталь — это одноэтажное здание, сконструированное из быстровозводимых модульных конструкций общей площадью 16 тысяч квадратных метров.

Внутри него 100 боксированных палат, в том числе 82 бокса круглосуточного пребывания и 18 реанимаций.

Внутри здания будут отделения диагностики, дезинфекции, лаборатория, аптека и центрально-стерилизационное отделение, а также общежитие для врачей. Максимально центр может принять 470 человек.

По состоянию на 30 мая в России выявлено 396 575 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 555 летальных исходов, выздоровело 167 469 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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