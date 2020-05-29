В Алании жителям разрешили заниматься спортом на улице и посещать музеи
В Алании жителям разрешили заниматься спортом на улице и посещать музеи, библиотеки и стоматологии, пишет пресс-служба главы и правительства региона.
Отмечается, что заниматься спортом можно в одиночку или вдвоем при соблюдении дистанции не менее пяти метров.
Также открылись музеи, библиотеки, стоматологические клиники и автошколы. Также могут начать принимать посетителей магазины, площадь которых меньше 300 квадратных метров.
Тем не менее, Северная Осетия продлила режим нерабочих дней до 14 июня. В республике коронавирусом заразились 2907, скончались 47, выздоровели 1754 человека.
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