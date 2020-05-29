В Турции число заражений коронавирусом превысило 162 тысячи
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В Турции за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 1,1 тыс. и превысило 162 тыс., написал министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа в Twitter.
Всего в стране от коронавируса умерли 4489, выздоровели 125 963 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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