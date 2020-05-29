В Великобритании за сутки от коронавируса умерли 324 человека

В Великобритании за сутки от коронавируса скончались 324 человека, пишет минздрав страны.

Днем ранее коронавирус подтвердился у 1877, скончались 377 пациентов.

Отмечается, что всего в стране заразилась 271 тыс., умерли 38 тыс. пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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