Голикова заявила о независимости России в вопросе диагностики коронавируса
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране зарегистрированы 17 тест-систем на новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она отметила, что также в России существуют пять тестов на антитела к коронавирусу.
«Все это тест-системы российского производства, которые позволяют нам полностью закрыть свою страну с точки зрения диагностики (коронавируса. — примечание «Газеты.Ru»)», — добавила Голикова.
Вице-президент подчеркнула, что разработанные тест-системы позволят обеспечить «независимость и стабильность» в сфере диагностики заболевания.
Также она подчеркнула, что коэффициент распространения заболевания снизился ниже одного пункта.
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