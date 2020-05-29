Прокуратура проверит инцидент с найденным за гаражами в Подмосковье младенцем

Генпрокуратура инициировала проверку после обнаружения младенца за гаражами в Подмосковье. Об этом сообщает РИА «Новости».

Новорожденный мальчик был найден в округе Талдом возле деревни Дубровка. Правоохранительные органы проводят работы по поиску родителей младенца.

Прокуроры планируют выявить обстоятельства и причины инцидента. Ход проверки будет поставлен на контроль подмосковной прокуратурой.

Кроме того, уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова уточнила, что состояние новорожденного оценивается как удовлетворительное. Она подчеркнула, что ребенку удалось избежать переохлаждения, врачи проводят его обследование.