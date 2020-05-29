В Тюмени эвакуировали 200 человек из загоревшегося бизнес-центра

В Тюмени эвакуировали 200 человек из бизнес-центра «Парус» из-за пожара. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС.

Крыша бизнес-центра загорелась на площади 400 кв. м.

«Произведена эвакуация 200 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлечены 52 человека и 17 единиц техники.

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