В Тюмени эвакуировали 200 человек из загоревшегося бизнес-центра
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В Тюмени эвакуировали 200 человек из бизнес-центра «Парус» из-за пожара. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС.
Крыша бизнес-центра загорелась на площади 400 кв. м.
«Произведена эвакуация 200 человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что погибших и пострадавших нет.
К ликвидации пожара привлечены 52 человека и 17 единиц техники.
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