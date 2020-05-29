Чернобыльскую зону отчуждения открывают для посетителей

Зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции на Украине открывают для посещения. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Госагентства Украины по вопросам управления зоной отчуждения.

Отмечается, что на территории зоны разрешены массовые мероприятия. Посещение задумано с целью ознакомления.

При этом на время пандемии коронавируса она будет доступна с некоторыми ограничениями: посетителям будут измерять температуру, обязательными условиями является наличие средств индивидуальной защиты, а также соблюдение социальной дистанции.

26 апреля 1986 года в 1.23 ночи произошла чернобыльская катастрофа в результате аварии на четвертом реакторе чернобыльской АЭС. Это событие стало не только самой крупной аварией атомной энергетики в мире, но и крупнейшей технологической катастрофой XX века.

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