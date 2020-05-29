В ГАИ рассчитывают сохранить тренд на низкую аварийность после пандемии

На фоне пандемии в России значительно сократилось число аварий. Эту позитивную тенденцию важно сохранить и в будущем. Об этом заявил заместитель главы Госавтоинспекции Олег Понарьин.

«Что касается пандемии, конечно же, она очень здорово повлияла на ситуацию с аварийностью», — цитирует его «КП».

В апреле ведомство отмечало почти двукратное снижение количества ДТП и пострадавших в них людей. Такая динамика связана с ограничительными мерами, введенными в стране для борьбы с коронавирусом, пояснил Понарьин.

Он добавил, что в мае цифры оказались ниже апрельских, однако снижение аварийности все еще остается достаточно значительным.

«Соответственно, наша ближайшая задача - сохранить этот тренд в постпандемийный период», — заключил замглавы Госавтоинспекции.

Ранее стало известно о том, что в России за время самоизоляции задержали более 35 тысяч пьяных водителей. Такой показатель примерно на 3,5% меньше, чем обычно.