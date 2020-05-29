ФСБ задержала в Петербурге подпольных торговцев оружием

Сотрудники полиции совместно с региональным УФСБ задержали десятерых подозреваемых в незаконной торговле оружием и боеприпасами в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что во время операции изъято большое количество оружия и боеприпасов, среди них свыше десяти пистолетов, предположительно, переделанные, винтовки, карабины, патроны и тд.

По данным ведомства, среди задержанных — двое водителей такси и парикмахер, все они проживают на территории Петербурга или Ленинградской области.

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