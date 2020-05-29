В Башкирии мужчина попытался сжечь судебного пристава

Житель башкирского города Стерлитамак облил судебного пристава горючей жидкостью и попытался поджечь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУСК РФ по республике.

В отношении 41-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование».

По версии следствия, мужчина лишился автомобиля из-за судебного решения о взыскании долга. После этого он решил отомстить судебному приставу, который изъял у него машину. Встретив его на улице, подозреваемый облил его горючей жидкостью и попытался поджечь.

«Благодаря принятым приставом мерам необходимой обороны трагических последствий удалось избежать», — рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что на данный момент подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.