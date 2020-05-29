Рейс с россиянами вылетел из Узбекистана в Петербург

Рейс с 25 гражданами России на борту вылетел в четверг, 29 мая, из Ташкента в Санкт-Петербург. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Узбекистане.

Отмечается, что самолет вылетел в 10.46 (8.46 мск).

Помимо россиян на борту находятся еще три иностранных гражданина.

По данным российского посольства, к настоящему времени чартерными авиарейсами в Россию были вывезены более 2,8 тысячи россиян.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вывозной авиарейс доставил россиян из Армении в Екатеринбург

— Рейс почти с 400 россиянами прибыл из Индонезии в Петербург

— Захарова сообщила о возвращении застрявших на Фиджи россиян