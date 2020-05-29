КНДР избежала эпидемии COVID-19

КНДР стала одной из тех стран, которая избежала эпидемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Пхеньяне Александра Мацегора.

По словам дипломата, пока границы северокорейского государства остаются закрытыми, опасности проникновения болезни нет.

Он отметил, что это большое достижение и большой плюс для КНДР.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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