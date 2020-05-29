В Германии выявили более 700 новых случаев COVID-19

В Германии за сутки выявили 741 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Институт Роберта Коха.

Отмечается, что число заболевших COVID-19 в ФРГ достигло 180 458.

С начала эпидемии в стране умерли 8450 человека с положительным тестом на коронавирус, за сутки — 39.

Общее число выздоровевших в Германии составило 164 тысяч.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Более 179 тысяч случаев заражения COVID выявлено в Германии