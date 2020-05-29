В Роскачестве посоветовали не употреблять алкоголь во время диеты

В Роскачестве рассказали, почему не стоит употреблять алкоголь людям, соблюдающим диету. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению экспертов, алкоголь значительно замедляет процесс снижения веса, поэтому не рекомендуется людям, соблюдающим диету.

Кроме того, иногда спиртное вовсе способствует набору массы.

«Если вы выпиваете один бокал вина (до 125 мл) раз в две недели, он с большой долей вероятности не будет способствовать набору веса», — говорится в сообщении.

При этом в Роскачестве напоминают, что даже небольшая доза алкоголя может привести к похмелью и отекам на утро, что также отразится на весах.

Отмечается, что наименьшая калорийность у низкоалкогольного пива — 42 ккал на 100 мл. В сухом вине крепостью до 11% — 64 ккал на 100 мл, в полусухом крепостью до 12% — 78 ккал на 100 мл, в полусладком до 12% — 88 ккал на 100 мл, в сладком до 12% — 100 ккал на 100 мл. Наиболее калорийными алкогольными напитками считаются ликеры - на 100 гр сливочного ликера может приходиться 327 ккал.

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