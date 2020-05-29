Деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков пресекли в Красноярском крае

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли деятельность курьеров интернет-магазина по продаже наркотиков в Красноярском крае, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение регионального управления службы.

По данным ФСБ, группа курьеров федерального онлайн-магазина, занимающегося продажей наркотиков, осуществляла доставку веществ по регионам России.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств.

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