Нарушения в организации питания выявлены более чем в 3 тысячах школ и детсадов РФ

Нарушения в организации питания детей выявлены более чем в трех тысячах российских образовательных учреждений, говорится в докладе Уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой.

Проблемы имеют 3 156 школ и детских садов, указано в документе. Фиксируются такие нарушения, как несоблюдение правил формирования меню, требований по посуде и инвентарю, а также норм хранения, приготовления и реализации продуктов.

Кроме того, в ряде регионов России вес и набор продуктов для детей, питающихся за счет бюджетных средств, отличается от веса и набора продуктов для детей, чье питание оплачивают родители, отмечается в докладе. Омбудсмен подчеркивает, что данная ситуация противоречит государственной политике по поддержке малоимущих семей.

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