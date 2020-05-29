Врач рассказал, как избежать заражения коронавирусом в общественных местах

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При посещении различных общественных мест во время пандемии коронавируса нового типа нужно знать правила поведения, которые помогут минимизировать риск заражения, заявил клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в интервью «Вечерней Москве».

Во время посещения кинотеатра важно использовать средства индивидуальной защиты, при этом нельзя есть в маске на лице и брать еду руками в перчатках, отметил врач. По его словам, от попкорна и напитков на время просмотра фильма стоит отказаться.

В финтес-центрах нужно следить за дезинфекцией поверхностей и соблюдать безопасную дистанцию между людьми в 1,5 метра, напомнил Кондрахин. Он также добавил, что в торговых центрах следует воздержаться от посещения косметических магазинов и использования пробников продуктов, а в салоны красоты лучше ходить со своими инструментами.

По последней информации, в России зафиксирован 379 051 случай новой коронавирусной инфекции, из них 4 142 — с летальным исходом. Выздоровели 150 993 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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