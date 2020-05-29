Детский омбудсмен сообщила о сокращении числа сирот в детдомах России на 11%

Число детей-сирот, проживающих в российских детских домах, снизилось на 11,4% за два года. Об этом говорится в докладе Уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой.

По данным омбудсмена, в 2017 году в детских домах в России находились 44 823 ребенка, в 2019 году таких детей было 39 694.

Кроме того, в докладе указано, что число несовершеннолетних, которые состоят на учете в банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, уменьшилось на 11,5% за два года, с 50 210 до 44 429.

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