В Москве в пятницу ожидается сильный дождь и до +19°С

В Москве в пятницу, 29 мая, ожидается до +19°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +17 до +19°C. Ожидается облачность и сильный, местами очень сильный дождь. В некоторых районах столицы возможны гроза и град. Ветер восточный скоростью 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Ночью температура опустится до +13...+15°C. Сохранится облачность и дождь, местами сильный, возможна гроза. Ветер восточный, северо-восточный скоростью 7-12 м/с с порывами до 18 м/с.

Атмосферное давление днем составит 749 мм ртутного столба, ночью – 748.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.