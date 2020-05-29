Ветераны из США приедут в Россию по случаю парада Победы

Ветераны Второй мировой войны приедут в Россию по случаю парада Победы, сообщает ТАСС со ссылкой на президента неправительственного фонда The Greatest Generations Foundation, который организует визит, Тимоти Дэвиса.

По словам организатора, группа ветеранов посетит Москву и Санкт-Петербург, при этом проведет в каждом городе по пять дней. Поездка запланирована на период с 20 по 30 июня, детали согласовываются, отметил Дэвис.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил проведение парада Победы на 24 июня.

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