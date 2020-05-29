Уголовное дело из-за вспышки COVID-19 в пансионате для пожилых завели в Якутии

Уголовное дело возбуждено из-за вспышки заболеваемости новой коронавирусной Якутии в частном пансионате для пожилых в Якутске, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение прокуратуры Якутии.

По данным следствия, в пансионате, где выявили 15 случаев COVID-19, не соблюдались санитарно-эпидемиологические нормы. В частности, нарушался масочный режим, допускались посетители и выезд постояльцев за пределы пансионата.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание граждан. Ход расследования поставлен на контроль в прокуратуре.

По последней информации, в России зафиксирован 379 051 случай новой коронавирусной инфекции, из них 4142 — с летальным исходом. Выздоровели 150 993 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.