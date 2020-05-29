Человек пострадал при взрыве газа в Амурске
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Один человек пострадал в результате взрыва бытового газа в городе Амурск Хабаровского края, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Взрыв произошел в квартире на третьем этаже жилого дома, после чего начался пожар, который удалось ликвидировать на площади 45 кв. м, отметили в экстренных службах. Там добавили, что один человек госпитализирован с ожогами.
Из подъезда эвакуировали восемь человек, в настоящее время выясняются причины взрыва.
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