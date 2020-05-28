В Подмосковье маски бесплатно раздадут пенсионерам и малообеспеченным семьям

В Подмосковье маски бесплатно раздадут неработающим пенсионерам и малообеспеченным семьям, пишет ТАСС со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева.

Отмечается, что малообеспеченные семьи получат по 20 масок, неработающие пенсионеры — по шесть штук.

В Подмосковье действует «масочный» режим.

В регионе коронавирусом заразились 36 тыс., выздоровели 6843, скончались 380 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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