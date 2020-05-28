Уполномоченная по правам детей родила седьмого ребенка

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова стала мамой в седьмой раз. Об этом она написала в Instagram.

«Сегодня новый человек родился в этот мир, а в нашей семье теперь семеро детей, пятеро сыновей, а у моих родителей - теперь десять внуков», — написала Кузнецова.

Она добавила, что «это очень простая арифметика счастья».

Кузнецова не написала имя новорожденного сына.

Анна Кузнецова замужем за священником. У него два высших образования (техническое и педагогическое), а также степень кандидата технических наук. У пары еще шестеро детей: дочки Мария и Дарья, а также сыновья Иван, Николай, Тимофей и Лев.