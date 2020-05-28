На Кубани отец зарезал сына за обжорство
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В Краснодарском крае 65-летний мужчина зарезал 45-летнего сына, обвинив его в чрезмерном употреблении продуктов, пишет СУ СК по Краснодарскому краю.
Отмечается, что мужчины распивали спиртные напитки, когда между ними произошла драка. По словам пенсионера, конфликт возник из-за того, что «сын употребляет слишком много продуктов».
Обвиняемый нанес погибшему удар ножом в грудь. Позже мужчина сознался знакомым в содеянном. Приехавшие медики подтвердили смерть сына.
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