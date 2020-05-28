В Подмосковье открываются парки, пишет РИА «Новости» со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева.

Воробьев отметил, что парки можно будет посещать только в масках. Соответствующее постановление выйдет 28 мая.

Губернатор подчеркнул, что спортивные и детские площадки остаются закрытыми.

В Подмосковье коронавирусом заразились 36 тыс., выздоровели 6843, скончались 380 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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