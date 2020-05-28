В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим «безопасного поведения», который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

Так, гражданам старше 65 лет не нужно будет соблюдать режим самосохранения.

При этом использование масок и перчаток на улице также будет необязательно. Однако горожан обяжут носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте, а также в магазинах.

«Будут открыты нотариальные и юридические конторы», — указано в сообщении.

По последним данным, в России выявлено 379 тыс. случаев COVID-19, вылечились 150,9 тыс., скончались 4142 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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