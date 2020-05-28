В Воронежской области подростку предъявили обвинение в убийстве девочки

В Воронежской области 16-летнего подростка взяли под стражу по обвинению в убийстве 9-летней девочки, сообщается на сайте СК России.

«Следственными органами СК РФ по Воронежской области 16-летнему подростку на основании собранных доказательств предъявлено обвинение в убийстве 9-летней девочки», — говорится в заявлении.

Обвиняемый полностью признал свою вину. По данным следствия, 25 мая около 18:00 подросток совершил убийство и спрятал тело девочки в заброшенном доме.

Ранее стало известно, что 25 мая в селе 2-е Никольское Бобровского района пропала 9-летняя девочка. В правоохранительные органы эта информация поступила только 27 мая. Полураздетое тело ребенка нашли в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское. Подозрение следствия пало на 16-летнего подростка, жившего по соседству с девочкой.

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