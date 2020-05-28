Москвичей предупредили о возможных подтоплениях 29 мая

Сильный дождь может вызвать подтопления в пятницу, 29 мая, в Москве, пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Это (ливни) может привести к тому, что на некоторых участках города, пониженных местах рельефа, подтопления могут быть. Заметны будут эти осадки», — сказал Вильфанд.

Ранее москвичей предупредили, что в пятницу ожидаются дождь, град, гроза и ветер с порывами до 20м/с. По прогнозам, за пятницу и ночь субботы может выпасть до 60% от месячной нормы осадков.