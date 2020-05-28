Минздрав назвал условие проведения теста на коронавирус для новорожденных

Минздрав России рассказал при каком условии стоит проводить анализ на коронавирус у новорожденного. Об этом говорится в методических рекомендациях, опубликованных на сайте ведомства.

Так, тестирование новорожденных стоит делать в том случаях, если у матери или у контактировавших с ребенком был выявлен COVID-19 или подозрение на него. Кроме того, анализ необходимо взять, если новорожденный поступил в медучреждение с подозрением или подтверждением COVID-19.

Ранее ученые предупредили об опасности коронавируса для беременных.

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