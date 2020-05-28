В Минздраве не будут запрещать использование гидроксихлорохина при лечении COVID-19

Министерство здравоохранения России не видит препятствий для дальнейшего использования гидроксихлорохина при лечении пациентов с коронавирусом. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ведомства.

«Значительный массив опубликованных результатов зарубежных исследований, а также отечественный опыт, указывает на обоснованность применения гидроксихлорохина при его назначении в определенных группах пациентов с COVID-19 в низких дозах, в меньшей степени ассоциированных с нарушениями сердечного ритма», — подчеркнули в Минздраве.

При этом не рекомендуется назначать гидроксихлорохин пациентам с высоким риском развития аритмий.

«Гидроксихлорохин обладает побочными эффектами, в частности, среди которых одним из значимых является кардиотоксичность (способность вызывать нарушения ритма сердца)», — пояснили в ведомстве.

Сейчас министерство завершает подготовку новой версии рекомендаций по диагностике, профилактике и лечению COVID-19. Туда будут внесены уточнения по применению гидроксихлорохина для лечения пациентов с коронавирусом.

«В них будут включены дополнительные критерии для оценки врачом пользы и риска использования ГХХ индивидуально для конкретного пациента для принятия решения для его назначения, детальные указания по его применению у пациентов с низким риском нарушений ритма, а также меры по мониторингу и профилактике аритмий в период лечения», — заключили в Минздраве.

Ранее в ВОЗ временно приостановили клинические испытания гидроксихлорохина в лечении коронавируса. Вскоре во Франции отказались от применения данного препарата при лечении больных COVID-19.

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