За пропаганду наркопотребления в интернете смогут посадить на 10 лет
В Госдуме предложили наказывать лишением свободы до 10 лет склонение к употреблению наркотиков посредством интернета. Законопроект разработали члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, передает ТАСС.
Так, законопроект дополнит часть 2 статьи 230 УК РФ, которая устанавливает наказание за склонение к употреблению наркотиков и психотропных веществ, новым квалифицирующим признаком — «с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая сеть интернет». За совершение такого преступления будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Кроме того, в документе предлагают ввести повышенную ответственность за любую пропаганду наркопотребления, повлекшую по неосторожности смерть двух или более лиц. В этом случае предусматривается заключение на срок от 12 до 15 лет.
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