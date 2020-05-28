Во всех городских округах Подмосковья выявили случаи COVID-19

Во всех городских округах Подмосковья зафиксировали случаи коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы министра здравоохранения Подмосковья Светланы Стригунковой.

Больше всего выявленных случаев коронавируса в городском округе Подольск. Там инфекцию выявили у 1 888 человек. Еще в семи муниципалитетах – Красногорске, Королеве, Коломне, Люберцах, Коломне, Мытищах и Химках число зафиксированных случаев превышает одну тысячу человек.

Меньше всего пациентов с коронавирусом в городском округе Молодежный – четыре человека, Восход – три, Звездный городок – два.

Всего в Московской области коронавирус подтвержден у 36 730 человек.

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