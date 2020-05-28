Православные празднуют Вознесение Господне Иисуса Христа

В четверг, 28 мая, православные россияне празднуют Вознесение Иисуса Христа.

Этот праздник отмечается через 40 дней после Пасхи, он посвящен памяти о последнем дне земной жизни Иисуса Христа. Также православные в этот день традиционно поминают умерших родителей и предков.

Кроме того, Вознесение Господне — это последний день, когда верующие могут поприветствовать друг друга словами «Христос воскресе».

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