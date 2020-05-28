В Москве вновь число выписанных после коронавируса выше числа заболевших

Четвертый день подряд в столице наблюдается превышение числа выздоровевших после заражения COVID-19 над новыми заболевшими, следует из данных оперативного штаба.

По состоянию на 28 мая, в Москве зафиксировано 3 793 выздоровевших и 2 054 заболевших. Накануне соотношение было 5839 к 2140, 26 мая — 8033 к 2830, а 25 мая — 3746 к 2560.

Также в оперштабе отметили, что доля вылечившихся в Москве достигла 41%.

Всего на сегодняшний день в 85 регионах страны зафиксировано более 379 тыс. заболевших. С начала вспышки инфекции выздоровели 150 993 пациента, а умерли — 4 142.

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