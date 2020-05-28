В Симферополе обнаружили здание, построенное из надгробий

В Симферополе на улице Караимская жители города обнаружили здание, построенное из надгробных плит. Об этом сообщает kp.ru.

Отмечается, что здание, построенное из надгробий, – это второй корпус Симферопольского техникума железнодорожного транспорта и промышленности.

Здание было построено в середине 30-х годов ХХ века.

По данным сайта Госзакупок, на реставрацию из бюджета Крыма выделили больше 3 миллионов рублей.

По словам историка Дмитрия Борисова, в 30-е годы прошлого века надгробные плиты с караимских, русских и еврейских погребений часто использовали как стройматериалы. Он отметил, что раньше на улицах Караимская и Севастопольская в городе располагалось кладбище и плиты взяты оттуда.