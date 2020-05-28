В центе Москвы неизвестные с ножом украли у мужчины деньги

В центре Москвы двое злоумышленников, угрожая ножом мужчине, похитили у него деньги и скрылись. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Отмечается, что 27 мая в полицию поступил материал проверки по заявлению безработного мужчины, зарегистрированного в Иркутской области. Он сообщил о разбойном нападении на улице Новорязанской, 23, строение 2.

Было установлено, что вечером 26 мая по данному адресу двое неизвестных, угрожая, предположительно, ножом, открыто похитили у заявителя 150,6 тысячи рублей, после чего скрылись.

Возбуждено уголовное дело о разбое.

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