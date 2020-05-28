В российской сметане нашли следы антибиотиков и плесень

Роскачество спустя два года после первого масштабного исследования проверило сметану семи торговых марок и обнаружило в некоторых образцах плесень, антибиотики и растительные жиры.

На проверку отправились: «Пестравка», «Ростагроэкспорт», «Благода», «36 копеек», «Домик в деревне», «Простоквашино» и «Вологодское лето».

Как выяснилось, товар марки «Благода», который ранее получил максимальную оценку, упал в рейтинге до нуля и не рекомендован к покупке из-за наличия в составе дрожжей, антибиотика (доксициклина) и растительных жиров. Также еще одна сметана российской марки «Домик в деревне» была понижена в рейтинге из-за следов антибиотика, которых ранее в ее составе не находили.

«Прочие пять из семи товаров соответствуют всем требованиям законодательства и опережающим требованиям стандарта Роскачества», — отметили в организации.

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