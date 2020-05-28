Бросившие зверей владельцы контактного зоопарка во Владивостоке забрали их

Владельцы контактного зоопарка во Владивостоке, бросившие из-за долгов зверей в здании городского океанариума, забрали их, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя океанариума.

Ранее сообщилось, что собственники контактного зоопарка, снимавшие помещение в городском океанариуме, задолжали за аренду и оставили животных в клетках без еды. Они провели несколько дней без пищи и ухода, пока их не обнаружили сотрудники океанариума. В результате было возбуждено дело по статье «Жестокое обращение с животным».

По словам представителя океанариума, владельцы зоопарка вышли на связь и сообщили, что хотят забрать зверей. Животных перевезли на базу отдыха, где, по данным владельцев зоопарка, сейчас находятся и другие животные. При этом директор зоопарка так и не появился в океанариуме, животных вывозил учредитель компании.

Представитель океанариума добавил, что на протяжении нескольких дней неравнодушные люди приносили брошенным зверям продукты.

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