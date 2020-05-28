Вывозной авиарейс доставил россиян из Армении в Екатеринбург

Вывозной авиарейс авиакомпании «Уральские авиалинии» с гражданами России на борту прибыл в Екатеринбург, передает РИА «Новости».

По данным авиакомпании, всего на рейс зарегистрировалось 195 пассажиров. Из них 94 человека летели до Новосибирска, через который был совершен рейс, остальные россияне проследовали до Екатеринбурга.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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