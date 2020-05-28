Европейскую Россию в июне ждет похолодание

На территории Европейской России в первый день лета ожидается снижение температуры на 8-9°С — до +12...+15°С, передает РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«До конца недели будет 20-23°С в центре Европейской России, но прямо с 1 июня опять понижение температуры», — сказал синоптик.

Похолодание, по предварительным прогнозам, продлится несколько дней.

По его словам, на пару дней раньше такие же рекордные похолодания придут в Сибирь.

Вильфанд добавил, что в ближайшие дни понизится температура также в Красноярском крае и в Иркутской области и будет на 4-6°С ниже нормы, а в Новосибирской, Омской областях — на 2°С ниже нормы. Кроме того, похолодание ожидается в Якутии — на 10-15°С.