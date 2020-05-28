Число жертв коронавируса в Москве достигло 2254

Еще 71 пациент, заразившийся коронавирусом, умер в Москве за последние сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Таким образом, общее число умерших от COVID-19 достигло 2 254.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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