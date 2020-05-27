Под Одессой мужчина подорвался на снаряде времен Второй мировой войны

На Украине в Одесской области взорвался снаряд времен Второй мировой войны, из-за чего погиб мужчина, пишет Национальная полиция.

«Предварительно установлено, что взорвался снаряд Второй мировой войны. Погибший — владелец хозяйственной постройки, 1973 года рождения», — сообщили в правоохранительных органах.

Отмечается, что полицейские нашли еще несколько снарядов и обезвреживают их.

По имеющейся информации, погибших увлекался поисками оружия и взрывчатки времен войны.

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