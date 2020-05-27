В США число жертв COVID-19 превысило 100 тысяч

В США число умерших от коронавируса нового типа преодолело отметку в 100 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.

Так, по состоянию на 22.48 мск, число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 101 173.

Общее число cлучаев нового коронавируса в США за все время превысило 1,7 млн.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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