Собянин напомнил о запрете пользоваться лавочками, беседками и площадками

Москвичам пока запрещено пользоваться лавочками, беседками, детскими и спортивными площадками, несмотря на послабления в ограничениях по коронавирусу, написал мэр столицы Сергей Собянин.

«Сохраняется запрет на использование элементов городской инфраструктуры – лавочек, беседок, детских и спортивных площадок, любых других объектов, прикосновение к которым может вызвать передачу инфекции другим людям», — написал мэр.

Ранее Собянин объявил, что с 1 июня москвичи смогут гулять по графику, посещать парки, а также откроются автосалоны и непродовольственные магазины.

В Москве коронавирусом заразились 171 тыс., выздоровели 67 тыс., скончались 2183 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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