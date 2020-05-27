В Астрахани сухогруз сел на мель

В Астрахани сухогруз застрял под мостом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУ МЧС по области.

«В 21.35 (20.35 мск) в оперативную дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о том, что под подъемной частью старого моста в Астрахани через реку Волга застрял сухогруз», — сказал представитель.

Он добавил, что сухогруз, предположительно, сел на мель. Мост работает в обычном режиме, никто не пострадал. Спасатели отправились на место происшествия.