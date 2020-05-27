Во Франции число смертей от коронавируса превысило 28,5 тысячи

Во Франции за сутки число смертей от коронавируса увеличилось на 66, достигнув 28 596, пишет минздрав страны.

Всего в стране коронавирусом заразились 182 тыс., выздоровели почти 66 тыс. пациентов.

Сообщается, что суточное число госпитализаций сократилось в полтора раза по сравнению с прошлой неделей. Тем не менее, французское ведомство утверждает, что «эпидемия все еще находится в активной фазе».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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