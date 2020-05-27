В Москве пять тысяч коек для пациентов с COVID-19 вернут в обычный режим

В Москве пять тысяч коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом, вернут в обычный режим работы, сообщает мэр столицы Сергей Собянин.

«В ближайшие недели порядка 5 тысяч коек в городских и федеральных стационарах, временно перепрофилированных для лечения COVID-19, будут возвращены к обычному режиму работы», — написал мэр.

В Москве коронавирусом заразились 171 тыс., выздоровели 67 тыс., скончались 2183 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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